Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее белье

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе» заявила, что не носит нижнее белье. И добавила, что в этот непосредственный момент, когда она говорит, на ней нет трусов. Поклонники поразились откровенности артистки, а простые подписчики оставили массу негативных комментариев.

Успенская поведала, что покупает красивое нижнее белье. Но она его не носит, то просто лежит дома. Певица также выложила отрывок передачи у себя в Instagram. Это вызвало возмущение пользователей сети, которые назвали Успенскую «пошлой». «Видимо, все темы уже исчерпаны, остались только пошлые!» - написал один из подписчиков. Другие удивлены, почему Успенская так низко опустилась. Некоторые сильно разочарованы в исполнительнице песен.

Успенская также рассказала об одном случае, когда она после вечеринки у подруги – певицы Славы, пыталась выехать из двора, но снесла два забора. В это время она с подружкой играла в «Кто хочет стать миллионером» на мобильном телефоне. Слава отвечала на вопросы правильно, хотя и была пьяной, подчеркнула Успенская.