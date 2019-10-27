Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Дрейка после расставания с мужем

Адель уже третий раз в этом году преподносит сюрпризы: первым была внезапная новость о разводе 31-летней певицы с мужем, вместе с которым она растит семилетнего сына. Затем в СМИ пробрался слух о том, что после расставания с супругом Адель начала встречаться со своим давним приятелем, британским рэпером Skepta, сообщает Super.

И пока все ждут, когда любимица публики вернется на сцену и, как обычно, займет первые строчки чартов с новым альбомом, Адель удивила другим способом. На вечеринке по случаю 33-летия Дрейка певица выглядела невероятно в элегантном черном платье, идеально подчеркнувшим ее постройневшую фигуру.

Этим летом британская пресса уже сообщала о том, что на новом этапе жизни Адель пристрастилась к пилатесу и похудела почти на 10 килограммов, но теперь инсайдеры имеют полное право сказать “Мы же говорили”, потому что изменения очевидны.