ФОТО | Больная Гагарина встревожила подписчиков своим видом

Певица пожаловалась поклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакована простудой.

Исполнительница поделилась фотографией без макияжа. Вид артистки ужаснул поклонников. Полина Гагарина настолько разболелась, что стала почти неузнаваемой для некоторых своих почитателей.

“Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью. Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург… “Лунная призма, дай мне силу!” Помните, откуда фраза?“ — пожаловалась Полина Гагарина поклонникам в “Инстаграме”. Фолловеры посчитали, что негативные изменения во внешности звезды связаны с ее сумасшедшим графиком.

Разумеется, пользователи соцсети принялись жалеть Полину Гагарину. “Скорейшего выздоровления”, “Береги себя, Поля. Уж очень ты много работаешь”, “Полиночка, выздоравливайте, пожалуйста! И никогда не болейте!”, “Выздоравливай, любимая красотка”, — написали расстроенные фанаты артистки.