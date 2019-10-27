Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества певца Егора Крида, в котором нашли вред для подростков и сатанизм

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала результаты экспертизы творчества артиста Егора Крида (Булаткина). Специалисты пришли к выводу, что оно негативно влияет на несовершеннолетних и мешает развитию интеллекта.

Экспертизу провела комиссия при межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации". Члены комиссии анализировали клипы Крида, видео выступлений и тексты песен, передает "Дождь".

В документе сообщается, что Крид - "яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи".

Эксперты заметили, что Крид использует в своем творчестве нецензурную лексику. Они считают, что "сквернословие может деформировать народ физически и духовно, стать причиной гибели самого государства".

От экспертов "досталось" не только творчеству музыканта, в котором они разглядели экстремизм, но и ему самому. Псевдоним певца "ассоциируется с древнерусским словом кривда", а "на афише слово Крид расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу", считают составители документа.

Псевдоним артиста, по мнению экспертов, "может вызывать у современной молодежи ассоциации с одноименной компьютерной игрой Assassin's Creed - кредо убийцы".

Песни Егора Крида, согласно экспертизе, причиняют вред здоровью и развитию детей. Они якобы вводят человека в транс, во время которого происходит "внушение установок антисемейных отношений". Кроме этого, "медиасреда выступлений" Крида провоцирует "проституированное поведение детей и подростков".

По поводу татуировок Крида эксперты пришли к выводу, что они указывают на принадлежность музыканта к "движению Нью Эйдж". Из этого, по их мнению, можно сделать вывод о его "антироссийской идеологической ориентации".

Отметим, что в основе религиозно-философского движения Нью Эйдж лежит человек и его внутренний мир. А целью провозглашается духовное развитие для достижения гармонии со Вселенной. Частью мировоззрения Нью Эйдж являются, например, пацифизм и вегетарианство. В связи с этим непонятно, что в этом движении можно найти "антироссийского".

"Егор Крид -яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие "специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: "Для добывания денег все способы хороши", - подчеркивают эксперты А. П. Волкова, Т. Н. Симонова и Е. Ю. Шабалина.

В шапке документа с результатами экспертизы упоминается Тюмень. Против выступления певца 19 ноября в этом городе выступил некий "Тюменский родительский комитет", который и сообщал о проведении экспертизы в Роскомнадзоре.

Примечательно, что еще летом Егор Крид мог беспрепятственно выступать на открытой площадке в Москве. Он был в числе артистов, приглашенных на организованный мэрией фестиваль с шашлыком в парке Горького. Мероприятие проводилось 10 августа, одновременно с оппозиционной акцией, и, как полагали чиновники, могло отвлечь москвичей от протеста.

Однако эти расчеты не оправдались. А впоследствии даже лояльные к власти артисты стали выражать сочувствие оппозиции. Так, Егор Крид выложил в своих аккаунтах в соцсетях ролик с избиением полицейскими девушки Дарьи Сосновской, выразив возмущение действиями силовиков. Его поддержали и другие звезды шоу-бизнеса. После этого творчество Крида и вызвало живой интерес у защитников "духовных скреп".

Добавим, что риторика экспертов практически соответствует терминологии советских цензоров. Они тоже выискивали в образцах творчества представителей поп-культуры опасные идеи - "сатанизм, антикоммунизм, секс, эротизм, панк, неофашизм, антисоветскую пропаганду, насилие, религиозное мракобесие, садизм, извращение внешней политики СССР (агрессия в Афганистане)". Именно в таких выражениях работники советской цензуры описывали творчество всемирно известных исполнителей Тины Тернер, Хулио Иглесиаса, рок-групп Pink Floyd, Scorpions и других. Соответствующий документ от 10 января 1985 года был опубликован в книге Семина и Ильинского "BACK IN USSR или По волнам нашей памяти". В нем заведующий общим отделом Николаевского обкома комсомола Е. Пряжинская рекомендовала "усилить контроль за деятельностью дискотек", руководствуясь подготовленным перечнем "вредоносных" исполнителей.