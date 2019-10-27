Неудачный макияж сделал Нюшу неузнаваемой

29-летняя Нюша продемонстрировала в сети бэкстейдж-фото со съемок своего клипа. В кадре она позирует в ультракоротком платье и с высоким хвостом, пишет Mail.ru

Однако внимание публики привлек необычный макияж артистки, который сделал ее не похожей на себя. А некоторые фолловеры уверены, что Нюша увлеклась уколами красоты. “О боже, а что с лицом?”, “Красотка, просто макияж не так уж”, “Господи, что с лицом?”, “Нюша, это ты? Что с тобой приключилось?”, “Нюша стала непохожа на себя”, “На фото похожа не на JLo, а на Джанет Джексон”, “На себя не похожа… зачем вы себя обкалываете… что не узнать…”, “Лицо перекосило немножко”, “Что она с собой сделала?” — недоумевают пользователи сети.