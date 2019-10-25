Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных моделей

Коллектив ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале "Россия 1", выяснила стоимость услуг популярных блогерш, которые занимаются эскортом. Запись программы размещена на официальном сайте телеканала.

Редакторы шоу пригласили в эфир Instagram-модель Киру Майер, которая рассказала, что меняет автомобили раз в три года, а ее последнее авто стоит 5 млн рублей. В студии программы она призналась, что ее расходы оплачивает мужчина, но называть его имя и фамилию отказалась.

После чего на экране продемонстрировали видео с участием Майер, на кадрах которого она была вместе с одним из сотрудников ток-шоу в апартаментах. Редакторы "Прямого эфира» договорились об их встрече заранее с агентом Майер, выдав мужчину за директора компании, который желает поужинать с женщиной "с продолжением".

Перед встречей редакторы были вынуждены заплатить Майер $1,5 тысячи (95 тысяч рублей). В ходе разговора с сотрудником Майер детально описала перечень оказываемых ею услуг интимного характера и разделась. За беседу она потребовала еще $500 (31 тысяча рублей). После демонстрации ролика Майер удалилась из студии.

Редакторы ток-шоу также пригласили принять участие в «Прямом эфире» Instagram-модель Дарью Друзьяк. Она сообщила, что сейчас занимается с педагогом актерским мастерством и работает на ТВ. После этого на студийном экране показали разоблачительное видео о ней, судя по кадрам которого Друзьяк согласилась пойти на свидание с подставным бизнесменом за $2,5 тысячи (159 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что участница «Дома-2» Настя Кочервей уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты после того, как ее обвинили в оказании эскорт-услуг. По словам Кочервей, она переехала в Дубай на работу в строительной компании, чтобы продавать элитную недвижимость.