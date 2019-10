View this post on Instagram

Получил награду - Мою корону, высотой 104 см внесли в Книгу Рекордов России @knigarekordovrf как Самую высокую Корону в России!!! 🏆🏆🏆 Куда в ней сходить??? Все люди как люди, я СУПЕРЗВЕЗДА !!! ⭐️⭐️⭐️ Изготовитель короны Анита Карабут @anita.karabut 👑👑👑 Фотограф Иван Горохов @ivangorokhov 📸📸📸 Вручали представители Книги рекордов России: Андрей Лобков @lobkov.sport - главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Гиннесс и пятикратный рекордсмен мира по фитнесу и силовому экстриму, Президент ежегодной премии Человек года. Станислав Коненко @staskonenko - кандидат философских наук, главный редактор и основатель Книги рекордов России. #сергейзверев #зверев #суперзвезда #корона #короны #crown #crowns #рекорд #рекорды #анитакарабут #книгарекордов #книгарекордовроссии

