Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России. Ни за то не угадаете, какой у него рекорд!

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Сергей Зверев похвастался новым достижением: его внесли в Книгу рекордов и вручили специальный сертификат. Артист уверен, что данное событие еще раз подтвердит его статус суперзвезды отечественного шоу-бизнеса, — пишет StarHit.

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