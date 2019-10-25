Эминема вызвали на допрос из-за песни с упоминанием Иванки Трамп

Секретная служба США допрашивала рэпера Эминема из-за песни с "угрожающим" текстом в адрес дочери президента страны Иванки Трамп.

Документы, полученные Buzzfeed, свидетельствуют о том, что агенты службы беседовали с рэпером о его песне Framed.

В этой песне Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) упоминает о том, что Иванка Трамп находится в багажнике его машины, после чего "глупая маленькая белокурая девочка" оказывается "брошена в пруд".

Сотрудники секретной службы ограничились одной беседой с Мэтерсом - дальнейшего развития это дело не получило.

Согласно документам, на которые ссылается Buzzfeed, расследование было открыто после того, как в Секретную службу на эту песню пожаловался "озабоченный гражданин".

Этим человеком оказался журналист издания TMZ, который в действительности обращался в службу за комментарием.

"Я хотел бы узнать, ведет ли служба расследование в отношении Эминема из-за угрожающей песни об Иванке Трамп", - говорилось в его запросе в Секретную службу.

После этого служба начала изучать рэпера - в документах в частности отмечено его прозвище Слим Шейди.

Агенты связались с его адвокатами в конце 2017 года, а допрос состоялся в январе 2018 года.

В ходе допроса агенты цитировали другой посвященный Трампу фристайл, с которым Эминем выступил на одной из церемоний награждений. Рэпер вспомнил тот текст и принялся зачитывать его одновременно с сотрудниками Секретной службы, говорится в документах.

Двумя днями позже допрос Эминема обсуждали на совещании в Секретной службе, где было принято решение не направлять дело прокурору.