Новая война принца Гарри и Меган с таблоидами. Что происходит?

На телеканале ITV вышел фильм про поездку принца Гарри и герцогини Меган в Южную Африку. В основе фильма их большое интервью. Часть британских СМИ сочла его чистосердечным и искренним, а сразу несколько таблоидов употребили одно и то же слово - "взрывное".

Между таблоидами и семьей принца Гарри новый этап словесной войны, и не факт, что другие члены королевской семьи поддерживают в этой истории молодую пару.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему это интервью три дня обсуждала вся Великобритания.