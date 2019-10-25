Между таблоидами и семьей принца Гарри новый этап словесной войны, и не факт, что другие члены королевской семьи поддерживают в этой истории молодую пару.
Русская служба Би-би-си объясняет, почему это интервью три дня обсуждала вся Великобритания.
- 1. Новая война принца Гарри и Меган с таблоидами. Что происходит?
- 2. Что случилось?
- 3. Подумаешь, внимание таблоидов, ну и что?
- 4. Таблоиды не любят Меган? За что?
- 5. Как на критику реагируют Гарри и Меган?
- 6. Что про интервью думает королевская семья?
- 7. Гарри и Меган могут избавиться от такого внимания?