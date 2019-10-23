Елена Малышева попала в больницу

Телеведущая вызвала скорую помощь. Накануне Елена Малышева плохо себя почувствовала и была вынуждена обратиться ко врачам. Об этом она сообщила лично в социальной сети, сообщает Starhit.

Елена Малышева сняла видео из машины скорой помощи. Телезвезда рассказала, что у нее поднялось давление и было 200 на 130. “Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня гипертонический криз”, — отметила Малышева.

Телеведущую доставили в Боткинскую больницу. Судя по всему, здоровью Малышевой ничего не угрожает. Звезда снимала видео для Instagram даже в тот момент, когда ее везли на каталке в медицинском учреждении.

Малышева успела пообщаться с водителем скорой, когда ее везли в палату, а также уточнила, пропускают ли машину на дорогах в экстренных ситуациях. По словам Елены, она была довольна быстрой работой врачей.

Малышева старается следить за своим здоровьем. Ей удалось избавиться от лишних килограммов, а теперь она помогает другим сбросить вес. Также звезда старается выглядеть молодо как можно дольше.

“Я уже колю ботокс, не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами. Если хочешь быть красивой, когда тебе за 50, то улыбайся и терпи”, — делилась телеведущая.

Малышева советует всем вовремя обращаться ко врачам, ведь это поможет избежать каких-то глобальных проблем со здоровьем. Так, благодаря диагностике, Елена Васильевна избежала онкологии.

“Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко”, — рассказывала Малышева.

Напомним, что Елена Васильевна ведет две программы Первого канала: “Жить здорово” и “Здоровье”. Иногда ее высказывания и передачи критикуют, но многие прислушиваются к ее советам.