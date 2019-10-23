Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце

Актер Арнольд Шварценеггер оказался на грани смерти из-за шестой операции на сердце. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что в марте 2018 года звезде заменили легочный клапан. Несмотря на возникшие проблемы, процедура завершилась успешно.

Сам 72-летний артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.

"Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений", — поделился Шварценеггер.