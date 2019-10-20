Артистка отметила, что еще в детстве она обожала краситься, и при этом красовалась перед зеркалом под песни. Сама она однажды взяла мамин карандаш для глаз, и накрасила им губы, которые стали черного цвета. И в этот самый момент домой неожиданно пришел отец. Маленькой Виктории тогда пришлось быстро смазывать макияж, спрятавшись за креслом.
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А как вы краситесь, девочки? Пока никто не видит? Я сколько себя помню всегда воображала себя ну жутко крутой, вживалась в роль как могла и экспериментировала с мейком😅 неудобно было только когда мне было лет 12, и я самозабвенно красовалась у зеркала под Песни Гостей Из Будущего, а папа внезапно пришёл с работы раньше. И все бы ничего, но на губах у меня была чёрная помада, ну то есть мамин карандаш для глаз, я тогда нырнула за кресло и судорожно начала его стирать😅😂 (видео дурацкое скоро удалю😅) best song inspiration by @arianagrande Dangerous Woman
На кадрах Дайнеко не просто накрасилась, но еще и станцевала. На ней надеты короткие шорты, а серая футболка подвязана как топ. Также очевидно, что на певице нет лифчика. Сама Дайнеко пообещала, что удалит видео. Пользователи тут же попросили артистку не делать этого.
«Не понимаю зачем удалять, я ради таких видосов и подписывался» - отметил из поклонников. Другие назвали Дайнеко «красивой» и «отпадной». А кто-то углядел в ее телодвижениях танце Шакиры.