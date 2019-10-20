Виктория Дайнеко станцевала без лифчика и изумила поклонников

Певица Виктория Дайнеко выложила в Instagram видео, где показала, как она краситься, и станцевала при этом зажигательный танец, который вызвал большой интерес у подписчиков. Звезда "Фабрики-5" рассказала о своей любви макияжу и попутно подвигала бедрами, продемонстрировав стройную фигуру.

Артистка отметила, что еще в детстве она обожала краситься, и при этом красовалась перед зеркалом под песни. Сама она однажды взяла мамин карандаш для глаз, и накрасила им губы, которые стали черного цвета. И в этот самый момент домой неожиданно пришел отец. Маленькой Виктории тогда пришлось быстро смазывать макияж, спрятавшись за креслом.

На кадрах Дайнеко не просто накрасилась, но еще и станцевала. На ней надеты короткие шорты, а серая футболка подвязана как топ. Также очевидно, что на певице нет лифчика. Сама Дайнеко пообещала, что удалит видео. Пользователи тут же попросили артистку не делать этого.

«Не понимаю зачем удалять, я ради таких видосов и подписывался» - отметил из поклонников. Другие назвали Дайнеко «красивой» и «отпадной». А кто-то углядел в ее телодвижениях танце Шакиры.