Виноваты знаки: названа еще одна версия гибели Виктора Цоя

Журналист Лев Годованник провел расследование причин аварии, в которой погиб Виктор Цой, и назвал новую версию гибели музыканта. Материал опубликовало издание "Фонтанка".

Годованник обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Один из привлеченных экспертов Егор Голов изучил техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб артист.

Голов пришел к выводу, что обустройство автомобильной дороги, на которой "Москвич" Цоя столкнулся с автобусом, не соответствовало требованиям. Он предположил, что возможной причиной аварии стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости. Голов рассказал, что Цой съехал на сужающуюся из-за моста грунтовую обочину и ушел в занос, а затем вылетел под автобус.

Также эксперт оценил фотографию, на которой изображена та самая дорога с предупреждающими знаками. Снимок сделан спустя два месяца после аварии, поэтому эксперт предположил, что знаки были установлены уже после ДТП. По его словам, об этих указателях нет упоминаний в перечне сигнальных знаков и дорожных указателей Тукумского края Латвии.

Эксперт пришел к выводу, что предупреждающие знаки могли предотвратить трагедию. Он добавил, что Цой был неопытным водителем и снизил бы скорость перед мостом и поворотом, увидев знаки.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.