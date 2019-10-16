Дождались! Анна Курникова все-таки вышла замуж за Энрике Иглесиаса

Звездная пара вместе уже 18 лет. В их совместной жизни, кажется, было все, что может быть в таких случаях: бесконечные слухи об изменах и расставании, обвинения в пиаре и тому подобное. Но в 2017 году у Курниковой и Иглесиаса родились близняшки - и наконец-то Анна изменила фамилию.

Курникова и Иглесиас вместе уже почти 20 лет: познакомились они на съемках клипа в 2001 году. Известная (пусть и не самая успешная в плане результатов) теннисистка, уже известный (и не только благодаря папе) певец — мало кто предполагал, что роман затянется надолго.

И хоть юридически пара не была связана узами брака, все 18 лет звезды были вместе. “Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях”, — говорила Анна.

Правда, действительно ли появился у пары этот статус, пока никто не подтвердил. Не было пышной (или хоть какой-нибудь) свадьбы. Просто Анна Курникова изменила фамилию в Инстаграм — и теперь она там Курникова-Иглесиас.