Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева

Размер пенсии, которую ежемесячно получает певец Борис Моисеев, составляет 50 тысяч российских рублей (примерно 780 долларов по текущему курсу). Об этом в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ рассказал концертный директор исполнителя Сергей Лавров.

«Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тысяч 50 рублей», — заявил Лавров.

По данным РИА Новости, пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч российских рублей в месяц. Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Певица Лолита получает 21 тысячу рублей, а телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч.

Напомним, что после перенесенного в 2010-м году инсульта 65-летний Борис Моисеев редко появляется на публике. Певец не дает концертов и практически не посещает светские мероприятия.

«У артиста сейчас нет работы, он, мягко говоря, сидит один в четырех стенах. Ему сложно, он живет на пенсию. Плюс кто-то еще как-то выручает. Я слышал, что Пугачева помогла ему деньгами», — рассказал в программе «Ты не поверишь!» Сергей Лавров.