Дочь Пескова поспорила с депутатом-единороссом насчет своей внешности

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета оставила в Instagram запись, в которой сравнила обучение в российских и европейских вузах. К записи Лиза приложила свое фото. Реакции пользователей были разные. Но самое интересное началось, комментировать запись начал один российский депутат.

Подписчики по-разному отреагировали на очередной кадр девушки. Кто-то назвал ее «красоткой», кто-то в этом усомнился. Однако через некоторое время свои комментарии начал оставлять депутат Смоленской областной думы от «Единой России» Сергей Быков.

«Вам далеко до совершенства» - написал он. «Все берем пример с дяденьки депутата, стремимся к идеалу» - написала в сторис Лиза. Но Быков не унимался. Он начал утверждать, что у Песковой проблемы с пиаром. «У вас тоже не фонтан» - ответил ему один из пользователей сети. Через некоторое время он оставил такой комментарий: «Видимо, меня скоро заблокируют».

«А что вы испугались? Не понимаю, в чем проблема» - ответила Лиза. И впрямь, комментарии Быкова остались на стене, никто не в «бан» не отправлял.