Свое фото Канделаки сопроводила постом, в котором рассказала о выходе своей книги, посвященной фитнесу, здоровому питанию и спорту. В ней содержится много историй о женщинах, страдающих лишним весом, разговоров с психологом и рецептов правильного питания. Канделаки уверена, что в борьбе с лишним весом можно выйти победителем. И добавила, что раньше такую борьбу ей пришлось вести самой.
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Когда вышла моя книга «PRO лицо», стало понятно, что на лице не остановиться, и мне стали задавать ещё больше вопросов о том, как я слежу за своим телом. Поскольку я от природы не самая высокая, не самая стройная и борюсь с лишним весом, мне, разумеется, есть что рассказать. Это долгая борьба с собой, уверена, и вам хорошо знакома. Так появилась книга «PRO тело». ⠀ Книга «PRO тело», в которой я раскрываю детали этой борьбы, уже практически готова. В ней много полезного материала — от интервью с женщинами, которые так же, как и я, страдали от лишнего веса, до интересных разговоров с психологом («а почему я заедаю?») и подробной системы питания (включая водно-солевой режим и приём необходимых БАДов). Я даю в книге самые элементарные упражнения, которые вы легко можете делать дома, и рекомендации по растяжке, которая тоже необходима. Как и в случае с первой книгой, я делаю ее настольным пособием по красоте и здоровому образу жизни, а главное — честно рассказываю о том, что борьба с лишним весом — это путь, который можно пройти и стать победителем. Photo by @danilov.viktor_
Пользователи сети разделились на две группы. Одни принялись хвалить Канделаки, другие – подшучивать над ней. Хвалившие назвали ее «прекрасной женщиной», «шикарной» и «обворожительной. Критики же начали задавать неудобные вопросы. «А зачем двое трусов? Холодно?!» - спросил один подписчик. Другие отметили, что понимают все – и спортивный облик Тины, и ее доводы в защиту ЗОЖ, но двое трусов сразу им не понять.
Ранее Канделаки назвала иранского футболиста Сердара Азмуна игроком сборной России. Позднее она отметила, что перепутала Азмуна с Оздоевым, и посоветовала подписчикам перестать упоминать ее оговорку.