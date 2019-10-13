Виктория Дайнеко нечаянно показала своим подписчикам оголившуюся грудь

Певица Виктория Дайнеко выложила в Instagram короткое видео, в котором подмигнула своим многочисленным подписчицам. Однако те в первую очередь обратились внимание на то, что у артистки рубашка оказалась расстегнутой чуть больше, чем надо. И немного виден бюст.

«Виктория, у вас там это, расстегнулось» - таков один из первых появившихся в ленте под постом комментариев. «Няшечка обноняшечка как всегда вы супер пупер» - не смутился другой подписчик, видимо, большой поклонник певицы.

Ранее Дайнеко выложила фото в платье и рассказала, что гордится тем, что ей удалось так быстро восстановить свою фигуру после родов. Некоторые пользователи интернета тогда обиделись на артистку, подчеркнув, что, мол, ее склонность к худобе не является ее заслугой.

Также Дайнеко как-то выкладывала свое фото в футболке, забыв надеть под нее лифчик. Хотя может быть дело и не в плохой памяти певицы, а ее стремлении, открыто не раздеваясь, вызвать интерес к себе среди подписчиков.