Припали к корням: почему Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям — и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви. «Газета.Ru» — о том, как члены самого известного клана США сохраняют связь с исторической родиной.

Армения принимает знаменитых гостей из-за рубежа — самых известных в мире обладателей армянских фамилий. Ким Кардашьян-Уэст и ее старшая сестра Кортни привезли в страну своих детей.

Трехлетнего Сейнта, двадцатимесячную Чикаго и четырехмесячного Псалма, детей Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, в понедельник, 7 октября, крестили в Эчмиадзинском кафедральном соборе в Вагаршапате. Из членов семьи на празднике присутствовали тетя отпрысков Ким их двоюродные сестры и брат, Мейсон (ему 9 лет), Пенелопа (7 лет) и Рейн (4 года). А вот их 42-летний отец решил пропустить мероприятие.

Знаменитая предпринимательница и телезвезда не скрывала цели своего визита на историческую родину своего покойного отца Роберта Кардашьяна — сына армянских эмигрантов, которые переехали в Калифорнию.

В инстаграме 38-летней Ким появилось видео, где супруга Канье Уэста ведет троих детей в церковь в сопровождении своей старшей дочери, шестилетней Норт. Самого младшего, Псалма, Кардашьян-Уэст несла на руках. Инсайдеры рассказали таблоидам, что члены самого популярного клана в мире остановились в Ереване.

На прошедших выходных основательница косметической марки выложила совместное фото с Кортни Кардашьян и написала: «Мы едем в Армению». Сообщение, не совсем типичное для звезды, сопровождалось изображением армянского флага. Первоначальным поводом для визита в страну, куда она в последний раз приезжала в 2015-м вместе со своей младшей сестрой Хлои на 100-летие геноцида армян 1915 года, стал Всемирный конгресс по информационным технологиям, а Ким приехала как один из спикеров.

Пару недель назад Кардашьян-Уэст рассказала в своем твиттере и о других поводах полететь в Армению. «Я надеюсь найти способы, которыми я могу помочь улучшить торговлю и, вполне вероятно, создать рабочие места для армян, в том числе на будущих производствах», — написала она. Давать работу жителям страны Ким Кардашьян собирается, открыв производство корректирующего белья своей марки.

Заявление, в котором Ким Кардашьян выразила готовность помочь Армении, вышло в связи со скандалом, устроенным Армянским национальным комитетом США (самым влиятельным объединением диаспоры в США). Он разразился после того, как руководство комитета узнало — сейчас белье гордящейся своим наследием Кардашьян производится в Турции, которая ассоциируется у большинства с геноцидом.

В отдельном сообщении, которое стало ответом на предъявленные претензии, Ким подчеркнула, что она «против того, чтобы дискриминировать кого-либо или отдельную нацию, основываясь на прошлом», и сказала, что выбрать турецкие фабрики ее убедили финансовые консультанты, утверждавшие, что там соотношение цены и качества будет наилучшим.

Из четверых детей Ким Кардашьян старшая, Норт, оказалась крещена не в Армянской апостольской церкви — четыре года назад, в 2015-м, родители уже возили ее на крестины в Иерусалим. Крестной матерью девочки стала младшая сестра Ким, Хлои Кардашьян, а сама церемония состоялась в исторической части города, в Соборе Святого Джеймса, который располагается в армянском квартале.

В 2015 году источник из окружения знаменитостей рассказал People, что члены знаменитой семьи прилетели в старый Иерусалим специально для крестин. «Они знали, что это близко к Армении, и всегда мечтали приехать в Иерусалим». Тогда же Ким поделилась своими эмоциями от крестин своего первого ребенка: «Крестить Норт в Иерусалиме было потрясающим опытом для моей семьи. Канье и я невероятно благодарны».

Сам Канье Уэст, который сейчас активно занимается организацией и проведением воскресных служб, сам никогда не проповедует, хотя в прошлом у него были конфронтации с официальной церковью, когда он заявлял со сцены, что он Бог.

В апреле супруга рэпера дала интервью журналу Elle, в котором сказала, что на всех подобных мероприятиях есть «христианский вайб», но она подчеркнула, что никаких ограничений в вероисповедании для приглашенных нет.

«Лучшие друзья Кортни приходят постоянно, а они мусульмане. Все мои друзья-евреи пришли в воскресенье, и они остались в восторге», — отметила Ким. Она призналась, кто приходит на службу, ощущает, что церковный хор, исполняющий выбранные Уэстом композиции, резонирует с чувствами приглашенных.