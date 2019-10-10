Дочь Ксении Бородиной увезли на операционный стол прямо из школы

36-летняя популярная российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина рассказала о сильном стрессе, который испытала из-за экстренной госпитализации дочери прямо из школы.

Как написала Бородина в своем Instagram, в пятницу ее 10-летняя дочь Маруся, от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым, пошла в школу. Никаких недомоганий ребенок не чувствовал. Потом вдруг раздался звонок из школы и Ксении сообщили, что дочке стало плохо и ее увезла "скорая помощь".

"... Потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла...", - написала Бородина.

Она добавила, что когда дело касается тебя самого, то становится страшно, но голова соображает, но когда что-то случается с ребенком...

Телеведущая сообщила, что в итоге у Маруси был аппендицит и хорошо, что все успели.

"Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда", - призналась Бородина и поблагодарила врачей за операцию.

При этом она добавила, что ее младшая трехлетняя дочь Теона, родившаяся в браке со вторым мужем бизнесменом Курбаном Омаровым, подхватила вирус.

"Короче во время Мама вернулась из Америки", - резюмировала Бородина.