Все плохо. Онколог оценил состояние Анастасии Заворотнюк по имеющейся информации

По последним данным, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она боролась с раком мозга. Но похоже, слухи были не совсем верны. Заворотнюк не вернулась домой, а лишь сменила клинику.

В СМИ пишут, что лечение онкологии прошло безуспешно. Якобы актриса теперь частично парализована не может пошевелить правой рукой. Теперь же врачи занимаются ее реабилитацией. Корреспондент Teleprogramma.pro связался со специалистом онкологического института Герцена Гузель Абузаровой.

Она отметила, что помочь пациенту, у которого при онкологии началась парализация, можно только в первые 48 часов. Если время было упущено, то поставить человека на ноги уже практически невозможно.

“Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход, паллиативную помощь”, — пояснила Гузель.

К слову, паллиативная помощь оказывается в конце жизни. При таком раскладе, врачи следят за симптомами и поддерживают работу организма, но восстановить утраченные функции при это не получиться. Тем временем близкие Анастасии продолжают хранить молчание. Они предпочитают не комментировать слухи.