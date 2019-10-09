"Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладиться тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!", - поделился своим творчеством Шнуров.

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Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Oct 9, 2019 at 3:30am PDT

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу традиционно в канун своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, где на камеру восхищался природой и собирал грибы. СМИ опубликовали видео с прогулки. В одном из эпизодов глава государства срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую Путин зачем-то кладет в карман. Спустя некоторое время глава Минобороны РФ выкапывает куст брусники, а президент советует Шойгу посадить этот куст у себя на даче в Подмосковье.