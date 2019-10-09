Шнуров посвятил стих Путину в тайге

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, часто публикующий небольшие стихотворения на злободневные темы, очередной поэтический текст посвятил отдыху президента России Владимира Путина в сибирской тайге. Стих музыкант по традиции разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладиться тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!", - поделился своим творчеством Шнуров.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу традиционно в канун своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, где на камеру восхищался природой и собирал грибы. СМИ опубликовали видео с прогулки. В одном из эпизодов глава государства срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую Путин зачем-то кладет в карман. Спустя некоторое время глава Минобороны РФ выкапывает куст брусники, а президент советует Шойгу посадить этот куст у себя на даче в Подмосковье.