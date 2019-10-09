Бари Алибасов проиграл в судебной схватке с "Кротом"

Попытка Бари Алибасова предьявить претензии производителю «Крота», а также магазину, где было приобретено чистящее средство, как и ожидалось, не увенчались успехом. Пресненский районный суд во вторник, 8 октября, отказал шоумену в иске о компенсации морального вреда и возмещении ущерба здоровью.

Впрочем, больше всего Алибасова, по его словам, расстроило то, что суд не попытался обязать производителя поменять дизайн «бутылки с ядом, которая так похожа на апельсиновый сок».

В день вынесения решения Бари Алибасов был крайне тих и спокоен: ни привычных искрометных шуток, ни острот. После заседания продюсер признался, что до сих пор проходит интенсивное лечение в результате отравления чистящим средством:

- Ем только жидкую пищу, пью таблетки каждый день, также мне делают уколы, - грустно сказал шоумен.

В разгар процесса в зале суда вдруг запахло чистящими средствами. Истец достал из-под стола три початых упаковки «химии».

- Совершенно очевидно, что это выпить невозможно, - сказал Алибасов, демонстрируя суду средство для посуды ярко-зеленого цвета. - А это можно! - продолжил истец, показывая знакомого «Крота» в оранжевой бутылке.