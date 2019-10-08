Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены

Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков оригинально поздравил с днем рождения свою жену, экс-солистку «Сливок» Регину Бурд, выложив в Instagram ее обнаженное фото и посвятив ей стихотворение.

Вот, что Сергей написал в подписи к фото:

Ты всегда для меня совершенна.

Бог тобою меня наградил.

Даже там, где то в новой вселенной,

Я бы снова Тебя полюбил…

Мне с тобой так тепло и уютно,

За окном: море, солнце, покой…

И мечтаю я каждое утро

Просыпаться в обнимку с тобой!

И добавил: «Любимая, Региночка. С днем рождения, малыш!»

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