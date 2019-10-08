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Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️
Вот, что Сергей написал в подписи к фото:
Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил…
Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой…
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!
И добавил: «Любимая, Региночка. С днем рождения, малыш!»
Читать полностью: https://news.tut.by/popcorn/656467.html