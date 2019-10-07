Лариса Гузеева "пнула" вдову Караценцова и заговорила о своих похоронах

Ведущая программы "Давай поженимся" около года назад похоронила маму. Многие утверждают, что она ндо их пор в депрессии. Отсюда и странны слова о собственных похоронах.

Лариса Гузеева рассказала, как недавно сплетничала со своей подругой Ларисой Удовиченко. Они вспоминали “одну веселую вдову”, которая на поминках пила шампанское и говорила, что покойник был бы рад увидеть ее жизнерадостной.

“Я этого не понимаю. Поэтому хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали…”, — сказала Лариса Гузеева.

“Веселая вдова”, по всей вероятности, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Именно так, как вспоминают, вела она себя на его поминках — старалась отбросить печаль. С тех пор это прозвище за ней и закрепилось.