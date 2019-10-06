Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Две женщины обвинили американского актера Джеймса Франко и его партнеров по школе актерского мастерства в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в четверг The New York Times.

По ее данным, иск был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Две женщины по имени Сара Титер-Каплан и Тони Гаал настаивают на том, что при поступлении в школу актерского мастерства Studio 4, директором и основателем которой является Франко, они подверглись сексуальным домогательствам со стороны самого 41-летнего актера и режиссера, а также его коллег по цеху.

Женщины отмечают, что Франко обещал им участие в готовящихся фильмах в обмен на участие в прослушиваниях и съемках, носящих сексуальный характер. При этом фильмы, о которых говорил актер, выпущены не были. По словам истцов, действия актера и его напарников привели к тому, что в школе и за ее пределами установилась "атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации". Адвокат Франко Майкл Плонскер отверг обвинения и заявил, что актер "будет не только полностью защищать себя, но и будет требовать возмещения ущерба от истцов и их адвокатов за подачу этого оскорбительного иска, поданного ради шумихи.

Титер-Каплан и Гаал поступили в филиал школы Studio 4 в Лос-Анджелесе в 2014 году, где платили за обучение около 300 долларов в месяц. Они сказали, что им и другим студентам были обещаны эксклюзивные пробы в независимых фильмах. Женщины сказали, что школа также предлагает дополнительные мастер-классы, которые могут стоить до 2000 долларов каждый, включая 750 долларов за мастер-класс по эротическим сценам. Согласно иску, потенциальных учеников снимали на видеокамеру, чтобы Франко позже мог просмотреть материал и заявить на него права. При этом для съемки эротических сцен часто выбирали молодых и неопытных актрис с целью оказать на них давление в дальнейшем. Гаал рассказала, что была исключена из числа учениц после того, как выразила беспокойство относительно порядка проведения таких мастер-классов.

Школа Studio 4 была закрыта осенью 2017 года. Истцы требует возмещения материального ущерба и возврата или уничтожения любых видеозаписей бывших учеников Studio 4, а также придания этому иску коллективного статуса, чтобы к нему могли присоединиться другие женщины, которые могут иметь подобный опыт. Издание отмечает, что ранее в отношении Франко уже выдвигались обвинения схожего характера, в том числе со стороны самой Титер-Каплан. Так, в 2014 году в интернете были опубликованы сообщения, которыми Франко обменялся через Instagram с 17-летней девушкой. Тогда актер признал, что пытался заинтересовать девушку.

В 2018 году газета Los Angeles Times опубликовала отчет, в котором несколько женщин, в том числе Тизер-Каплан, подробно описали случаи "неуместного и оскорбительного сексуального поведения мистера Франко". В том же году на церемонии "Золотой глобус" Франко носил булавку в знак поддержки движения против сексуальных домогательств Time's Up. Его поступок был резко раскритикован в социальных сетях, в том числе и со стороны Титер-Каплан. В других выступлениях на церемониях награждения и ток-шоу Франко говорил, что поддерживает идею привлечения внимания к случаям домогательств, в то же время заявляя о неточности показаний потерпевших по его делу. Он заявил, что готов отвечать за то, что сделал, однако Титер-Каплан заявила, что не общалась с Франко в течение почти двух лет, и не видит никаких признаков раскаяния с его стороны.

Франко получил известность после выхода в 1999 году сериала "Хулиганы и ботаны" (Freaks and Geeks), в котором сыграл одну из главных ролей. Впоследствии снимался в основном в комедиях, также принял участие в супергеройской трилогии о человеке-пауке (2002, 2004, 2007) режиссера Сэма Рэйми. За главную роль в картине "Джеймс Дин" (2001) режиссера Марка Райделла он получил "Золотой глобус", и был номинирован на "Оскар" за роль в драме "127 часов". Он также выступил режиссером и сыграл главную роль в фильме "Горе-творец", за которую в прошлом году получил свой второй "глобус".