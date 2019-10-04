У Заворотнюк нет рака? В сети озадачены заявлением директора актрисы

После обещания директора Анастасии Заворотнюк о том, что она вернется на сцену, люди предположили, что вся история с неизлечимой болезнью - большая рекламная акция для привлечения внимания.

Известие о возможном возвращении на сцену больной раком Анастасии Заворотнюк переполошило народ. Артистке поставили неожиданный “народный” диагноз — синдром “алибасовщины”. Напомним, в этом году разлетелась новость о том, что Бари Алибасов чуть не умер, выпив по ошибке вместо сока жидкость для очистки труб. Но совсем скоро “выздоровевший” продюсер стал как ни в чем не бывало мелькать на экранах.

О возобновлении концертной деятельности актрисы высказался ее директор Стас Христов — его заявление наделало много шума. Россияне бурно отреагировали на слова менеджера.

Многие начали обвинять Заворотнюк, что весь скандал вокруг ее заболевание — всего лишь рекламный трюк. “Этого директора пора уже кол за вранье. Сделали пиар на болезни, если она и есть. Родственники молчат — почему?“ — цитирует интернет-пользователей издание дни.ру.

Были и те, кто предположил, что появление на сцене умирающей от рака Заворотнюк должно стать завершением комедии, которую так умело разыгрывают специалисты в области черного PR. “Она решила умереть прямо на сцене, чтобы благодарный зритель забросал ее цветами… и венками”, — пишет один из комментаторов.

Многие отмечают поразительное сходство скандала с историей об отравлении продюсера Бари Алибасова. Кто-то даже придумал Анастасии Заворотнюк новый диагноз — синдром “алибасовщины”. “А был ли рак?“ — не прекращает задавать вопросы народ.

Впрочем, все эти умозаключения исходят из того, что Христов сказал правду. Хотя известны случаи, когда директоры обещали невозможное. Например, за несколько дней до смерти Юлии Началовой они уверяли, что ничего страшного не происходит и скоро певица появится на публике. И тот же Христов уже гарантировал, что “прекрасная няня” всё расскажет в сентябре. Этого не произошло.