View this post on Instagram

Вчера у нас были именины: День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии ✨ Я получила много поздравлений и тёплых слов, за что вас нежно обнимаю и благодарю 🤗 Пусть с опозданием, но хочу поздравить всех Надюш , Любочек, Софий, Сонечек и конечно моих тёзок Верочек 💛 пусть не гаснет никогда над вашей головою путеводная звезда 💫 Моя доченька ещё любит этот праздник потому, что это единственный день, когда она моя Мама 😍

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Oct 1, 2019 at 7:56am PDT