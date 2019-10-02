Умер знаменитый чешский эстрадный певец Карел Готт

Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.

Причина смерти пока не уточняется. В сентябре артист признался, что у него обнаружили острую лейкемию. Он заявил, что начал лечение в одной из больниц Праги.

Карела Готта прозвали королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Он также получил признание в Советском Союзе и записывал песни на русском языке. Готт — один из самых успешных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 1950-х.

Несколько лет назад у Готта обнаружили рак лимфатической системы. Он на некоторое время оставил эстраду из-за лечения, вернувшись на сцену в 2017-м.