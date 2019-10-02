Галкин выложил фото игривой Пугачевой в эротичном платье

Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками семейным снимком своей супруги и певицы Аллы Пугачевой в компании родных и друзей. На нем королева отечественной эстрады выглядит помолодевшей благодаря модному укороченному платью.

Рядом с Пугачевой запечатлены ее дочь Кристина Орбакайте, певица Юлия Проскурякова , а также их общая с Галкиным дочь Лиза, которой Примадонна игриво ставит «рожки».

Сам Галкин остался за кадром. Он выложил фото в свой Instagram и с любовью подписад его: «Девочки».

Поклонники в комментариях не скупились на комплименты всей компании.

«Алла Борисовна, Вы прекрасны и Ваша семья тоже», - написал один из пользователей.

Правда, многих смутило недовольное лицо Лизы. Некоторые из комментаторов поинтересовались, не обидел ли кто-нибудь девочку.