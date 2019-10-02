Рядом с Пугачевой запечатлены ее дочь Кристина Орбакайте, певица Юлия Проскурякова , а также их общая с Галкиным дочь Лиза, которой Примадонна игриво ставит «рожки».
Сам Галкин остался за кадром. Он выложил фото в свой Instagram и с любовью подписад его: «Девочки».
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Девчонки ❤️ #елизаветагалкина #аллапугачева #кристинаорбакайте #юляпроскурякова #идадостман
Поклонники в комментариях не скупились на комплименты всей компании.
«Алла Борисовна, Вы прекрасны и Ваша семья тоже», - написал один из пользователей.
Правда, многих смутило недовольное лицо Лизы. Некоторые из комментаторов поинтересовались, не обидел ли кто-нибудь девочку.