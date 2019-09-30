СМИ сообщили об уголовном деле против актрисы Натальи Бочкаревой из-за кокаина в белье

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", выступила с обращением после появления в СМИ сообщений и видео о задержании артистки с кокаином в белье. Бочкарева сказала, что сначала новость ее удивила и "даже порадовала", но актриса намерена найти и привлечь к ответственности людей, которые "пытаются заработать" на ней и раздуть скандал. "Не верьте интернету", - с улыбкой сказала Бочкарева в "сториз" Instagram.

О задержании артистки первыми сообщили "Пятый канал" и РЕН ТВ, не назвав ни время, ни место происшествия. По их информации, наряд ДПС остановил Бочкареву из-за "странного, подозрительного поведения", и та якобы призналась, что у нее в нижнем белье спрятан кокаин. Вес порошка, согласно сообщениям, составил 0,69 грамма.

По данным СМИ, в квартире Бочкаревой прошел обыск. Полиция ничего запрещенного не нашла, но по по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса.

Сама актриса назвала информацию о своем задержании "уткой" и рассказала, что находится дома с детьми. "Я так понимаю, что скандал какой-то хотят создать, но не понимаю, почему выбрали именно меня", - прокомментировала она изданию "Подъём".

Она пообещала подать в суд на тех, кто "придумывает такое". "Они придумали, сказали, а если не прокатило, просто убрали. Даже не извиняются. А то, что артисту могут тем самым подпортить репутацию, не думают. Да, я подам иск, только хочу понять, откуда пошел этот слух", - сказала Бочкарева.

После этого в интернете появилось видео, на котором закованная в наручники женщина, которая представляется Натальей Бочкаревой и похожа на нее, признается, что имеет при себе свернутую в трубочку купюру и "остатки средства". В ответ на уточняющие вопросы кого-то за кадром она говорит, что это кокаин.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили о задержании на улице Стромынка неназванной женщины - водителя Cadillac, у которой при себе был кокаин. В заявлении, которое цитирует ТАСС, говорится, что гражданка 1980 года рождения (совпадает с годом рождения Бочкаревой) в общении с инспекторами ДПС "заметно нервничала" и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

"В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин", - сказали в ведомстве. Источники ТАСС и агентства "Москва" в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об актрисе Наталье Бочкаревой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). Она находится под подпиской о невыезде.

Бочкарева считает видео подделкой. "Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", - сказала актриса телеканалу "360". Она также пообещала обратиться в МВД за разъяснением.