Спускала с лестницы! Волочкова разоткровенничалась о своих отношениях с Собчак

Бывшая балерина Большого театра объяснила, почему в последний момент отказалась прийти на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Вражда Ксении Собчак и Анастасии Волочковой известна настолько, что уже успела поднадоесть. Однако светские львицы перидоически напоминают не только о себе по отдельности, но и о своём затянувшемся конфликте.

Своей версией событий поделилась Волочкова. В частности, она рассказала, что приехали в Москву в одно время — в 1998 году. Только Анастасия — танцевать в Большом театра, а Ксения — тусоваться. Мама Собчак, Людмила Нарусова, якобы попросила “присмотреть” за дочкой. “При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня. Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера”, — жалуется Волочкова.

Опровергла Анастасия и слух, что причина конфликта — измена бывшего возлюбленного Ксении с ней. На самом деле, уверяет балерина, он был верен Собчак — это она переехала от него к другому мужчине, который вдобавок “подсадил” её на вредные привычки.

На свою вторую свадьбу, как говорит Волочкова, Собчак пригласила её сама — станцевать умирающего лебедя во время первого поцелуя. А Константин Богомолов уточнил, что это должен быть какой-то стёб. Отговорила Волочкову от этой авантюры дочь: мол, можно ли доверять человеку, который унижал и предавал два десятка лет.

В финале бракосочетания Собчак оторвала голову лебедю со свадебного торта со словами “Это я откручиваю голову Волочковой”. Возможно, так и было задумано изначально, но если бы Анастасия присутствовала на свадьбы, это стало бы очередным унижением.