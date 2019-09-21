ВИДЕО: теперь запела и Лера Кудрявцева

Свой первый видеоклип 48-летняя телеведущая подарила на 32-летие мужа.

“Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем — мы сила. Люблю тебя. С днем рождения”, — поздравила мужа, хоккеиста Игоря Макарова супруга. Ранее к музыке она имела отношение только как ви-джей музыкального телеканала и ведущая нескольких музыкальных программ и концертов. Но когда поют почти все, почему бы тоже не попробовать?

Игорь Макаров — уже третий официальный муж начинающей певицы. Интересно, что он всего на три года старше её первого мужа. А дочь Кудрявцевой и Макарова на пару месяцев моложе её внука.

Как обычно, мнения комментаторов в Инстаграме телеведущей разделились — от “Это очень красиво” до “Круто всё, кроме голоса”. А что думаете вы?