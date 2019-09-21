Дети Галкина и Пугачевой поздравили женщину, которая дала им жизнь

Дети Пугачевой и Галкина в среду праздновали свое шестилетие. По этому случаю звездной семейство организовало торжество — помещение украсили шарами, Алла Пугачева заняла место за роялем, а Гарри и Лиза принялись танцевать.

Дети относятся к матери с особым трепетом и в свой день рождения вручили ей цветы и поблагодарили «за то, что подарила жизнь». Галкин поведал подписчикам своего Инстаграм, что празднование дня рождения происходило на море, где отдыхало его семейство. Сам же он, по его словам, уже погрузился в работу.

Бомонд с удовольствием поздравляет звездное семейство с днем рождением детей. Филипп Киркоров, Николай Басков, семья Юдашкиных, Лобода, Игорь Крутой, Наташа Королева и другие оставили в сети поздравления с праздником.

«Дорогие наши ГАРРИ и ЛИЗА!!!

Поздравляем вас с Днём Рождения!

В лице наших самых младших Киркоровых, АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА (который пообещал сегодня забить 2 гола на футболе в честь вашего Двойного Дня Рожденияﾻ) - любим, целуем и от всего сердца поздравляем вас и ваших замечательных родителей, АЛЛОЧКУ И МАКСИМА! Здоровья, счастья и радужного настроения, - написал Филипп Киркоров.

Вторит ему и Игорь Николаев:

Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам всё своё тепло и любовь!(и передадут наши поздравления!) Очень хочется в этот день быть с вами, но мы уже скоро увидимся на дне рождения Вероники!) Целуем, любим, обнимаем! Игорь +Юля+Вероника.