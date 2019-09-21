Лариса Долина отомстила своему неверному мужу-пирату

10 сентября Лариса Долина отметила день рождения. И это был не самый лучший праздничный день в её жизни: на певицу навалились проблемы.

Лариса Долина занята строительством особняков в Славино в получасе езды от Москвы. Первый дом она строит для себя, второй — для дочери и внучки. По слухам, проблемы начались со вторым особняком: якобы до сих пор не завершена внутренняя отделка. Пока Лариса Долина зарабатывала деньги на гастролях, предполагалось, что ремонтом будет заниматься ее гражданский муж Илья Спицын.

Однако утверждают, что он вместо забот по дому и за домом занимался совсем другими делами — амурными. Узнав об этом, Долина рассердилась настолько, что выбросила половину коллекции мужа. А коллекция очень необычная — пиратская. Илья Спицын на протяжении многих лет привозил из зарубежных поездок бутылки из-под рома и виски, шляпы, платки и прочие вещицы пиратской тематики.

С тем, что выбрасывает певица, связана и вторая её проблема. Сосед Долиной, пенсионер Семен Геннадиевич пожаловался, что артистка устроила помойку возле пруда, которым пользуются местные жители. “Куча хлама растет, а решать проблему не спешит. Вот пожалуемся Путину на прямую линию, будет знать!”, — пригрозил мужчина. Впрочем, до следующей прямой линии у Долиной ещё есть шанс исправить положение.