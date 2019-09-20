Опровергнуто критическое состояние Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк не впадала в кому и не находилась при смерти, несмотря на тяжелую болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, осложнений — «полиорганной недостаточности и параличей» — у Заворотнюк также не было. Сейчас она проходит курс лучевой терапии. Ее артистка переносит тяжело.

Отмечается, что с лечением актрисе помогли друзья: они «привязали» ее по полису ОМС к одной из лучших клиник Москвы. Это значит, что Заворотнюк находится в медучреждении бесплатно.

Ранее 19 сентября хирург-онколог, знакомый с ситуацией, заявил, что у артистки «очень хорошие шансы» на благоприятный исход заболевания. «Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое», — рассказал врач.

Также сообщалось, что медикам удалось вывести Заворотнюк из медикаментозной комы и уменьшить отек мозга, актрису перевели из реанимации в обычную палату. В настоящее время она находится в палате терапевтического отделения вместе с близкими и продолжает получать все необходимое лечение.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии: она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.