Директор рассказала о выходе Заворотнюк из комы: "Врачи обнадежили"

Стало известно, почему родственники Анастасии Заворотнюк долгое время сохраняли молчание по поводу артистки. Близкие звезды боялись сглазить ситуацию. Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку.

Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.

- Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки Сегодня наконец ответила, - рассказала «МК» подруга Заворотнюк. - Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо.

- Почему родственники Заворотнюк по-прежнему официально не разглашают эту информацию?

- Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию.