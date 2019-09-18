Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли таинственную свадьбу

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева собрали около 200 гостей на своей свадьбе в Санкт-Петербурге. Для торжества молодожены сняли Юсуповский дворец, вошедший в историю как место убийства Григория Распутина.

Изначально СМИ писали, что для проведения торжества пара арендовала банкетный зал в историческом доме Беггровых на Невском Проспекте. Позднее выяснилось, что мероприятие проходит в не менее дорогом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. В начале прошлого века это здание принадлежало князю Феликсу Юсупову, принимавшему участие в заговоре против Григория Распутина. В своих мемуарах он подробно описывал убийство знаменитого крестьянина, которое состоялось в подвале дворца.

Это место для свадьбы было выбрано не случайно: в сериале Андрея Малюкова "Григорий Р." Андреева сыграла жену того самого Юсупова. Роль Распутина в картине исполнил Владимир Машков.

Согласно сайту kp.ru, влюбленные зарегистрировали отношения в Москве, а торжественную часть свадьбы перенесли на родину невесты. Всего на мероприятие было приглашено около двухсот гостей, большая часть которых приехала из столицы.

Все московские гости разместились в одном пятизвездочном отеле, откуда их единовременно привезли во дворец на микроавтобусах. Среди гостей были директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, шоумен Игорь Угольников, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, музыкант Сергей Мазаев с группой "Моральный кодекс", актеры Игорь Верник, Анна Чиповская, Филипп Янковский, Ксения Раппопорт и Константин Крюков, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов, Вячеслав Муругов, Александр Роднянский и другие.

Гостями торжества также стали новоиспеченные супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов, 13 сентября отличившиеся эпатажной свадьбой с катафалком и стриптизом невесты. Они пришли во дворец в темных нарядах: Собчак надела черно-серое платье в пол, а Богомолов остановил свой выбор на черном костюме и белой рубашке.

Звездная свадьба получилась одной из самых закрытых — охранники постоянно прикрывали зонтами гостей, внутрь никого не пускали, а молодожены и вовсе зашли в помещение с черного хода. В итоге так никто и не узнал, как выглядели жених и невеста. Наибольшее удивление у всех наблюдавших за приездом гостей вызвал тот факт, что сама свадьба продолжалась не более 40 минут — около 20:00 все гости зашли во дворец, а в районе 20:40 первые из них уже стали покидать здание и садиться в автобусы или же свои личные автомобили. Не исключено, что это была только первая часть торжества. Некоторые журналисты на месте событий расслышали разговор одного из организаторов, произнесшего название дома Беггровых. Возможно, во дворце Юсуповых прошла только регистрация, а отмечать все гости поедут уже на Невский.

Таким образом, в центре Санкт-Петербурга на глазах многих людей Андреева и Бондарчук сыграли весьма таинственную свадьбу. Особенно неожиданно это выглядело на фоне недавнего бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, которое вызвало очень много разговоров и комментариев — от одобрительных, до самой жесткой критики.

Сами Бондарчук и Андреева не любят говорить о своей личной жизни: свадьбу они никак не комментировали, фотографий в соцсети пока не загружали и у парадного входа во дворец не появлялись. Их отношения зародились осенью 2016 года, когда зрители впервые заметили внимание Бондарчука к молодой актрисе, приглашенной им в программу "Кино в деталях". После этого звезды стали часто появляться на светских вечерах в компании друг друга, не давая журналистам комментариев. Официально они подтвердили отношения только в июне 2016-го, пройдя вместе по красной дорожке фестиваля "Кинотавр".

Новая муза Бондарчука появилась на свет в Ленинграде в 1988 году под именем Екатерина. После окончания школы будущая актриса поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, в котором проучилась всего два года. Осознав свое желание стать актрисой, Андреева бросила вуз, переехала в Москву и начала обучение в Школе-студии МХАТ. На первых курсах университета Андреева решила сменить имя на любимое с детства и стала Паулиной.

С начала 2010-х годов актриса входит в труппу Московского Художественного театра имени Чехова. Кроме того, Андреева активно снимается в кино: на данный момент на ее счету более десяти фильмов и сериалов. Актриса стала известна широкой публике после выхода на экраны сериалов "Оттепель" Валерия Тодоровского и "Метод" Юрия Быкова. В последнем актриса сыграла главную роль вместе с Константином Хабенским. В 2019-м Андреева заявила о намерении пойти на сценарные курсы.