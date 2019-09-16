С каждым годом молодеет: Максим Галкин показал "честное" фото

MK.ru

Селфи, опубликованное известным российским юмористом и шоуменом Максимом Галкиным на своей страничке в Instagram, вызвало активное обсуждение у поклонников. Фолловеры отметили, что артист в отличной форме.

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