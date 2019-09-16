Минус десять лет: посвежевшая Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости

Ведущая программы “Давай поженимся” Лариса Гузеева опубликовала в “Инстаграм” новый снимок. Всего за пару недель звезда телеэкранов колоссально преобразилась, передает Dni.ru

На днях начались съемки нового сезона шоу на “Первом канале”. Появившаяся на площадке Гузеева ошеломила поклонников изменениями во внешности.

Артистке удалось значительно сбросить вес. Причиной стало ее пребывание в wellness-центре, где она сидела на специальной диете.

Кроме того, она окончательно “отмылась” от темного цвета волос. Теперь ее волосы выкрашены в холодный блонд.

“Новый сезон! Первый день съемок! Всем счастья и радости!“ — написала Лариса.

Поклонникам пришлось по вкусу такое преображение. “Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!”, “Такие приятные изменения! Как всегда шикарна!”, “Похудели, сразу -10 лет!”, “Прекрасно выглядите! Вы просто супер!”, “Вы такая стройняшечка!”, “Ослепительная! Прекрасная! Обворожительная!“ — пищали от восторга преданные поклонники.

“Планета вечной молодости и красоты!“ — с обожанием отметила фанатка.

Среди комментаторов оказались и звездные коллеги Гузеевой. Елена Малышева и Алика Смехова одарили ведущую лестными комплиментами.