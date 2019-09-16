На днях начались съемки нового сезона шоу на “Первом канале”. Появившаяся на площадке Гузеева ошеломила поклонников изменениями во внешности.
Артистке удалось значительно сбросить вес. Причиной стало ее пребывание в wellness-центре, где она сидела на специальной диете.
Кроме того, она окончательно “отмылась” от темного цвета волос. Теперь ее волосы выкрашены в холодный блонд.
“Новый сезон! Первый день съемок! Всем счастья и радости!“ — написала Лариса.
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Новый сезон! Первый день съёмок!🎬Всем счастья и радости! 🌹🌹🌹
Поклонникам пришлось по вкусу такое преображение. “Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!”, “Такие приятные изменения! Как всегда шикарна!”, “Похудели, сразу -10 лет!”, “Прекрасно выглядите! Вы просто супер!”, “Вы такая стройняшечка!”, “Ослепительная! Прекрасная! Обворожительная!“ — пищали от восторга преданные поклонники.
“Планета вечной молодости и красоты!“ — с обожанием отметила фанатка.
Среди комментаторов оказались и звездные коллеги Гузеевой. Елена Малышева и Алика Смехова одарили ведущую лестными комплиментами.
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Единственное что было хорошего за это лето-загар. Ужасный год.🖤