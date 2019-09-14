Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях

Анастасия Заворотнюк почти целую неделю находится в частной клинике в Москве. Лечение ей противопоказано было уже давно и сейчас её ввели в медикаментозную кому, пишет "МК-Эстония".

Как удалось выяснить “МК”, около полугода назад в одной из столичных клиник у Анастасии диагностировали подозрение на глиому — самая распространённую опухоль головного мозга. Это могло случиться раньше, но к сожалению, Анастасия довольно поздно попала в поле зрения онкологов.

Основные симптомы — головные боли и рвота по утрам, которая приносит облегчение, долгое время списывались на отравление, стрессы и график. Когда страшный недуг подтвердился, Анастасии провели химиолучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло. Лечение актриса решила продолжить за рубежом. Там сделали почти тоже самое и тоже безрезультатно. После этого Анастасия вернулась на родину.

Тем временем опухоль прогрессировала, сдавливание происходило все сильнее и сильнее. Боли были невыносимыми, а обезболивающие не помогали — об этом в конце июня рассказала врачам мать актрисы. “Прекрасная няня” консультировалась в онкоцентре Блохина, с нейрохирургами в НИИ Бурденко, но врачи говорили открыто — вмешательства возможны лишь в паллиативных целях, для облегчения мучений. О спасении, к сожалению, речи не шло. Последняя дверь, куда постучалась Анастасия — это частная профильная клиника в районе станции метро “Тульская”. Это было ровно неделю назад. Там её уже видели в совсем другой форме, отличной от той, какой ее запомнили зрители. Отеки и полнота — последствия приема гормональных препаратов, а именно дексаметазона. Врачи отметили нарушение походки, что говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. Консультация закончилась тем, что было решено ложиться в другую клинику, значительно уступающую в онкологическом профиле. Всё потому, что специализированное лечение уже было не показано. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи не шло ещё тогда.

В настоящий момент Анастасия в кругу родных в клинике в районе станции метро “Проспект мира”. Она легла туда, чтобы последние дни провести в комфорте и под наблюдением врачей, которые ввели ее вчера в медикаментозную кому. На практике продолжительность жизни таких больных до одного года, однако в случае с Анастасией, врачи пророчат всего несколько дней. Примечательно, что когда журналисты обзванивали онкоцентры, выяснилось, что Анастасию знают в некоторых из них давно. Причём не как пациентку, а как благотворительницу и помощницу, которая приезжала к больным с подарками и поддержкой.