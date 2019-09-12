Алёна Апина показала дерзкий образ: чёрная кожа и глубокое декольте

Российская певица Алёна Апина, недавно отпраздновавшая 55-летие, ещё раз доказала поклонникам, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. Звезда 90-х опубликовала в своём аккаунте в Instagram кадры весьма смелой фотосессии.

Бывшая солистка группы «Комбинация» предстала перед подписчиками в обтягивающем чёрном кожаном платье с открытой спиной и впечатляющим декольте, а также в длинных чёрных перчатках и в латексных сапогах-чулках. Снимки в дерзком образе "госпожи", по словам певицы, были сделаны в мае этого года.

«Думаю — что красота такая лежит без дела... Дай, думаю,еще подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан», - подписала фото звезда.

Поклонники выразили Апиной респект за смелость и оставили в комментариях немало комплиментов. «Возраст — это когда 90 исполнилось... А тут красивая женщина», «Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю...... Вы еще ого-го!», - написали фолловеры.