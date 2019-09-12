Кроме самой Королевой, в ролике появляются Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Лолита и Владимир Винокур. Видео сделано в самолете во время гастролей российских поп-звезд в рамках кампании "Голосуй или проиграешь" в поддержку Бориса Ельцина на выборах президента России.
ВИДЕО: Наташа Королева показала, как играла на раздевание с Киркоровым
Певица Наташа Королева опубликовала видео, на котором она в 1996 году играет в карты на раздевание с другими звездами российской эстрады.
Šaltinis: Lenta.ru