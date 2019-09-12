ВИДЕО: Наташа Королева показала, как играла на раздевание с Киркоровым

Lenta.ru

Foto: Instagram

Певица Наташа Королева опубликовала видео, на котором она в 1996 году играет в карты на раздевание с другими звездами российской эстрады.

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