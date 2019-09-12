Подольская в откровенном наряде сравнила себя с Дженнифер Лопес

Известная певица Наталья Подольская не понимает соотечественников, которые восторгаются откровенными сценическими костюмами Дженнифер Лопес, но при этом критикуют "родных" звёзд за подобные наряды. Артистка опубликовала свои размышления в Instagram, сопроводив их пикантным фото в бежевом боди.

37-летняя супруга Владимира Преснякова возмутилась двойными стандартами в отношении российской публики к западным и отечественным поп-звёздам. Так, все восхищаются фигурой 50-летней Дженнифер Лопес, практически все концертные костюмы которой — это боди. В то же время российских артисток, одевающихся в том же стиле, обвиняют, что они выставили себя «в трусах».

«Типа им можно, а нам нет? У нас мораль? Почему негоже устроить фотосессию в купальниках или боди?» - задала Подольская вопрос поклонникам в Instagram, подчеркнув, что фигуры многих российских звёзд достойны восхищения, однако они получают от подписчиков лишь массу негативных комментариев, в которых недоброжелатели пытаются ханжески пристыдить своих знаменитых соотечественниц.

В подтверждение своей позиции певица опубликовала фото в откровенном бежевом боди. Певица убеждена, что подтянутое тело — это прекрасно, и для многих людей подобные снимки являются мотивацией для тренировок.

Мнения подписчиков Натальи, как обычно, разделились. Одни поддержали певицу, другие высказались в том духе, что «чем меньше в голове, тем больше хочется показать тело».