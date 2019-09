View this post on Instagram

Вот мне интересно следующее .... почему все восторгаются фигурой Jlo и тем , как она выглядит в свои 50🔥🔥🔥и особо никто не акцентирует внимание на то, что ее концертные костюмы сплошь боди ??? А нашим , тоже не менее подтянутым артисткам пишут - о , в трусах!!!!! ???? В чем секрет? Типа им можно, а нам нет??? У нас мораль??? А на пляже в купальнике можно??? Ничего страшного ? Почему тогда не гоже устроить фотосессию в купальниках или боди?? Ведь людям , работающим над собой есть чем гордиться!! 💪🏻! Лично я считаю , что красивое подтянутое тело - прекрасно ! Для многих такое фото - мотивация!!! Ведь добиться результата трудом в наших руках! В твоих и моих 👍🏻 И информация для тех, кто следит за творчеством . В пятницу 13ого выходит моя новая песня ❤️🎤. Некоторые отгадали название в прошлом посте? Отгадавших , я отмечала ❤️

A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on Sep 10, 2019 at 3:19am PDT