37-летняя супруга Владимира Преснякова возмутилась двойными стандартами в отношении российской публики к западным и отечественным поп-звёздам. Так, все восхищаются фигурой 50-летней Дженнифер Лопес, практически все концертные костюмы которой — это боди. В то же время российских артисток, одевающихся в том же стиле, обвиняют, что они выставили себя «в трусах».
«Типа им можно, а нам нет? У нас мораль? Почему негоже устроить фотосессию в купальниках или боди?» - задала Подольская вопрос поклонникам в Instagram, подчеркнув, что фигуры многих российских звёзд достойны восхищения, однако они получают от подписчиков лишь массу негативных комментариев, в которых недоброжелатели пытаются ханжески пристыдить своих знаменитых соотечественниц.
В подтверждение своей позиции певица опубликовала фото в откровенном бежевом боди. Певица убеждена, что подтянутое тело — это прекрасно, и для многих людей подобные снимки являются мотивацией для тренировок.
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Вот мне интересно следующее .... почему все восторгаются фигурой Jlo и тем , как она выглядит в свои 50🔥🔥🔥и особо никто не акцентирует внимание на то, что ее концертные костюмы сплошь боди ??? А нашим , тоже не менее подтянутым артисткам пишут - о , в трусах!!!!! ???? В чем секрет? Типа им можно, а нам нет??? У нас мораль??? А на пляже в купальнике можно??? Ничего страшного ? Почему тогда не гоже устроить фотосессию в купальниках или боди?? Ведь людям , работающим над собой есть чем гордиться!! 💪🏻! Лично я считаю , что красивое подтянутое тело - прекрасно ! Для многих такое фото - мотивация!!! Ведь добиться результата трудом в наших руках! В твоих и моих 👍🏻 И информация для тех, кто следит за творчеством . В пятницу 13ого выходит моя новая песня ❤️🎤. Некоторые отгадали название в прошлом посте? Отгадавших , я отмечала ❤️
Мнения подписчиков Натальи, как обычно, разделились. Одни поддержали певицу, другие высказались в том духе, что «чем меньше в голове, тем больше хочется показать тело».