Ким Кардашьян неизлечимо больна

38-летняя американская звезда и модель Ким Кардашьян призналась, что неизлечимо больна. Знаменитость сдала анализы и врачи подтвердили неутешительный диагноз — у селебрити красная волчанка. Об этом Ким сообщила в прямом эфире американского шоу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Кардашьян пожаловалась, что в последнее время все чаще стала чувствовать себя нехорошо: у нее немели руки, опухали суставы и была слабость во всем теле. После обследования врачи сказали, что у Ким красная волчанка и ревматоидный артрит.

Медики настаивают на повторном обследовании, но звезда безутешна. По ее словам, она не могла сдержать слез и в кабинете у врача заплакала.

СМИ отмечают, что красная волчанка — это хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризуется гиперпродукцией органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Женщины болеют в 6−10 раз чаще, чем мужчины. В 90% случаев заболевание поражает молодых женщин репродуктивного возраста (20−40 лет). Это заболевание не вылечивается полностью, пациенту назначается терапия на протяжении всей жизни.

Этим же недугом страдала российская певица Юлия Началова, которая скончалась от осложнений в марте 2019 года.

Также напомним, что именно из-за этого заболевания американской певице и актрисе Селене Гомес пересадили почку. Тогда донором для звезды стала ее лучшая подруга.