"Она понимает, куда попала?" Лайму сурово отругали за русский язык

Латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле подверглась критике за использование русского языка.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане в своей публикации в издании NRA обратила внимание, на каком языке в Латвии со зрителем общается Лайма Вайкуле.

В начале статьи Вейдемане признается в любви к русской культуре, сделав оговорку, что ее мнение может оказаться крайне непопулярным в некоторых кругах: "Мне нравятся русские фильмы (многие), музыка (только не попса), литература (качественная) и актеры (их естественность). Это вопрос восприятия культуры, вкуса и воспитания". По этой причине, объясняет журналистка, она посетила выступление Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" на Празднике Каугури в Юрмале. Вейдемане восхитилась талантом российских музыкантов увлечь зрителей. "В таких случаях неважно, где и на каком языке талантливые люди поют (говорят, рисуют, пишут и т.д). Они создают искусство, понятное и без слов. Но в то же время - они глубоко националистичны, и и это самое важное в истинном искусстве".

На мероприятии, отмечает Элита Вейдемане, также выступила Лайма Вайкуле. "Она очевидно не поняла, куда попала, - пишет журналистка. - И это совсем другая история".

"До этого я думала, что Каугури находится в Латвии, - продолжает Вейдемане. - Но поняла, что мне и многим другим пытаются сообщить, что мы ошибаемся. На сцену вышла Лайма Вайкуле и на чистом русском языке приветствовала собравшихся: "Добрый вечер, дорогие друзья". Думала, сейчас она продублирует приветствие на латышском. Ничего подобного! Она продолжала говорить по-русски все свое выступление, только в паре песен позволила себе по паре строк спеть на латышском. Спасибо, что опустилась до уровня национальных аборигенов, сжалилась..."

"Лайме кто-нибудь объяснил, куда она приехала? - возмущенно пишет Вейдемане, предполагая, что долгая жизнь в России заставила певицу забыть, где она родилась. - Может, организаторы концерта все же могли напомнить нашей прекрасной соотечественнице, что в Каугури живут не только русские, но и латыши (автор также уточнила, что русскоязычные составляют около 60% живущих в Каугури - прим. ред.)? Многие из них, обидевшись на такое отношение, просто ушли".

По словам Вейдемане, она далека от того, чтобы бороться с каким-либо языком - знание любого языка является богатством. В то же время она отмечает, что есть некоторые условия, чтобы в ситуации с использованием языка не "попасть в ситуацию свинского и оскорбительного конфликта". "Самое важное: здесь Латвия, здесь правит латышский язык - государственный язык, и ни один латыш не должен просить, чтобы носители иных языков уважали наш главный язык. - резюмирует журналистка. - Надо уважать - и все. Конечно, это в идеале. И так как до него еще далеко, можем начать с основ: будем уважать свой язык и себя. И, пожалуйста, скажите это Лайме".