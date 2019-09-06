Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак показала фото без трусов

В кадре Собчак показывает книгу своего возлюбленного Богомолова.

Российский политик, ведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала обнаженное фото, прикрыв причинное место книгой.

"А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... -Я тоже о них не забываю... А ты знаешь мой самый твердый принцип? - Нет - До свадьбы-ни-ни!", - написала Собчак под снимком, опубликованным в Instagram.

В кадре Собчак просто показывает книгу Богомолова "Так говорил Богомолов". Книжку она разместила на животе, подперев согнутыми коленями, демонстрируя при этом, что на ней нет трусиков.

Ранее российские СМИ сообщили, что Собчак готовится к свадьбе с Константином Богомоловым и рождению второго ребенка.