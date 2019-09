Иванка Трамп стала мишенью насмешек пользователей Сети из-за нелепого платья. Советник и дочь президента США прибыла в столицу Колумбии Боготу с официальным визитом.

На встречу с высшим руководством страны она выбрала зеленый наряд с рукавами-воланами от колумбийского дизайнера Johanna Ortiz за 1650 долларов.



Стоило подуть ветру, как строгое на первый взгляд платье преподнесло сюрприз.





Теперь пользователи соцсетей сравнивают Иванку Трамп с кувшинками, ящерицей, капустой, насекомоядным растением и даже Папой Римским.



Every time I see that dress on @IvankaTrump with those crazy-ass sleeves, this lizard is what comes to mind. #EpicFashionFail pic.twitter.com/x6pc4ek3Lo