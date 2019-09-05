Борьба с опухолью, 50 лет без секса, ненависть родных – что скрывал Анатолий Вассерман

В этом году исполнилось 50 лет с того дня, когда Вассерман дал обещание однокурснику никогда не спать с женщинами. О том, насколько правдивы легенды о нем, разобрались на шоу “Секрет на миллион” канала НТВ.

Вассерман давно признался на всю страну, что в его жизни никогда не было секса. “В моем нынешнем возрасте легко. Раньше было тяжеловато”, — заявил интеллектуал. На вопрос зачем мужчина дал обет целомудрия, ответил, что по юношеской глупости. Он поспорил с сокурсником, чтобы доказать, что все ограничения половой жизни, если и когда-то имели смысл, то сейчас устарели. Его друг не согласился с такой точкой зрения, и тот решил доказать, что вообще не будет жить половой жизнью. У Анатолия не было желания вызвать женщину легкого поведения, потому что он человек очень упрямый и всегда держит слово. В этом году 66-летний Вассерман отметил юбилей — 50 лет без секса.

Младший брат Анатолия — Владимир скрывает родство с известным родственником. В тайне они встречаются на новогодние праздники. А отец вовсе не произносит имя старшего сына — всему виной политика, разные взгляды. “Отделение Украины от остальной России — это преступление”, — заявил Анатолий Вассерман.

В 2004 году журналист попал в онкологический диспансер. Врачи обнаружили опухоль, которую успешно удалили, но болезнь не отступила и только в Москве в Институте имени Герцена Анатолий решился еще на несколько операций. Вассерман признался, что врачи поставили ему диагноз “липома”.

“Я несколько раз бывал в Одесском онкологическом диспансере. Мне вырезали несколько жировиков, сосудистую опухоль — она неприятна тем, что даже при мелкой травме начинает кровоточить. Некоторые из них могли превратиться в злокачественные опухоли. Три года назад мне пришлось удалить сосудистую опухоль на задней стороне бедра. Она начинала кровоточить, если неудачно садился в кресло. Пришлось убрать несколько мелких жировиков. Причем в носу одна сосудистая опухоль осталась. Одна у меня была при рождении. Их называют ангиомы. В детстве побоялись избавляться, а затем нос вырос и опухоль осталась. Кстати, ее наличие сильно сказалось на моем характере. Врачи боялись, что при ударе в нос сосуды лопнут, кровотечение будет настолько обильным, поэтому я вырос изрядным трусом”, — признался Анатолий.

Анатолий Вассерман регулярно вызывает женщину на дом. По словам публициста, к нему приезжает домоправительница и художник Елена Алексеевна Бойченко. “К сожалению, уходом за моим домом Елена зарабатывает больше, чем на продаже своих картин. Обычно она приходит по три раза в неделю, чтобы приготовить еды на несколько дней. Я ей плачу 100 тысяч рублей в месяц. Если у меня кто-то гостит из родных и близких, она появляется ежедневно, поскольку ухаживать в этом случае нужно не только за мной. У меня есть комната для гостей на четыре подкладочных места”, — поделился журналист.

Также Анатолий признался, что если на улице он обвешивает себя всем нужным, то дома ходит голым. “К приходу гостей я чаще всего успеваю надеть только плавки. Я хожу голым только когда это никого не смущает Нудист ли я? В общем, да. В Одессе много лет ходил именно на нудистские пляжи. Читаю, работаю и ем тоже голышом”, — рассказал Вассерман Лере Кудрявцевой.

Источник: Starhit