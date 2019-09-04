Лепс перенёс две операции

Известный российский певец Григорий Лепс перенёс две хирургические операции на голосовых связках. Ранее исполнитель жаловался на проблемы с вокалом. После прохождения курса реабилитации артист планирует дуэты с Полиной Гагариной и Аллой Пугачёвой.

Как рассказал 57-летний Лепс в интервью изданию StarHit, первую операцию на связках ему сделали парижские врачи в мае, затем в июле пришлось сделать ещё одну. Певец признался, что начал петь уже через несколько дней после операции, в то время как многим приходится восстанавливаться не один год.

«Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Всё равно придётся подождать», - считает Лепс. При этом он не исключил, что нужно будет вновь ложиться под нож хирурга.

Артист поделился творческими планами: после восстановления его ждёт дуэт с Полиной Гагариной, кроме того он мечтает спеть с Аллой Пугачёвой, однако с ней пока не согласован репертуар.

Григорий Лепс также посетовал, что никак не может уйти на заслуженный отдых, это ему не позволяет сделать его чрезвычайно насыщенный график выступлений, которые происходят примерно через день. Певец пояснил, что уйти на пенсию он не может ещё и потому, что пока не выстроил бизнес, доходы от которого были бы сопоставимы с доходами от выступлений. Предприниматель из него получился не блестящий, добавил Лепс.

Сегодня артист владеет продюсерским центром, занимается виноделием и производством очков, а его супруга ведёт ювелирный бизнес.